На військовому меморіальному кладовищі у Києві планують побудувати крематорій

На Національному меморіальному військовому кладовищі, яке розташовуватиметься у Биківні планують побудують крематорій. Також планується покращити транспортне сполучення з цим мікрорайоном.
Про це під час обговорення відведення землі під військове кладовище заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляють "Коментарі".
«Проговорюється створення крематорію. Законом це передбачено. І колумбарію, адміністративних будівель — це повноцінний об’єкт», — розповів заступник міського голови Києва.
Окрім того, розглядається кілька варіантів щодо покращення транспортного сполучення з Биківнею. Зокрема, у столиці планують продовжити «зелену» лінію метро та запустити новий автобусний маршрут зі станції метро «Лісова».
Раніше ми писали, що Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.
Нагадаємо, що проти пропозиції Кабінету Міністрів облаштувати меморіальне кладовище на Лисій горі виступила громадськість та екологи.
Замість цього кладовище вирішили побудувати у Биківні, неподалік від Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».
Там планується розмістити меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.
Фото: Аимаина хикари