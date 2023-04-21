На військовому меморіальному кладовищі у Києві планують побудувати крематорій

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Валерія Гуржий
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На Національному меморіальному військовому кладовищі, яке розташовуватиметься у Биківні планують побудують крематорій. Також планується покращити транспортне сполучення з цим мікрорайоном.

Про це під час обговорення відведення землі під військове кладовище заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляють "Коментарі".

«Проговорюється створення крематорію. Законом це передбачено. І колумбарію, адміністративних будівель — це повноцінний об’єкт», — розповів заступник міського голови Києва.

Окрім того, розглядається кілька варіантів щодо покращення транспортного сполучення з Биківнею. Зокрема, у столиці планують продовжити «зелену» лінію метро та запустити новий автобусний маршрут зі станції метро «Лісова».

Раніше ми писали, що Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Нагадаємо, що проти пропозиції Кабінету Міністрів облаштувати меморіальне кладовище на Лисій горі виступила громадськість та екологи.

Замість цього кладовище вирішили побудувати у Биківні, неподалік від Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Там планується розмістити меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.

Фото: Аимаина хикари

Опубліковано: 21 квітня 2023
військове кладовище київ Биківня
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