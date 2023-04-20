КМДА виділила землю під створення Національного військового меморіального кладовища

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Валерія Гуржий
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Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Про це у Telegram написав міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, 8 гектарів землі в цій місцевості перебувало у власності міста, які й було передано для створення військово меморіального кладовища. Поруч ще є близько 90 гектарів державної землі. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Нагадаємо, що проти пропозиції Кабінету Міністрів облаштувати меморіальне кладовище на Лисій горі виступила громадськість та екологи.

Замість цього кладовище вирішили побудувати у Биківні, неподалік від Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Там планується розмістити меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.

Фото: Аимаина хикари

Опубліковано: 20 квітня 2023
КМДА військове кладовище Биківня
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