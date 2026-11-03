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Microsoft запатентувала ШІ-технологію, яка змінюватиме слова людей під час прямих ефірів

Ірина Маймур 03 листопада 2026
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Microsoft запатентувала ШІ-технологію, яка змінюватиме слова людей під час прямих ефірів

Компанія Microsoft подала патентну заявку на технологію штучного інтелекту, яка зможе змінювати слова людей під час прямих трансляцій і підлаштовувати під них рухи губ. Завдяки цьому глядачі потенційно зможуть дивитися той самий ефір, але чути різні версії мовлення залежно від власних налаштувань, пише Futurism.

Заявку подали ще 29 квітня 2025 року, а опублікували 29 жовтня 2026-го.

Згідно з патентним документом, спеціальні ШІ-агенти визначатимуть слова або фрази, які потрібно змінити, та замінюватимуть чи видалятимуть їх. Водночас система коригуватиме відео, зокрема рухи губ мовця, щоб вони відповідали новому тексту. ШІ також редагуватиме сусідні фрагменти звуку й зображення для плавних переходів.

Серед можливих застосувань — переклад прямих ефірів іншими мовами, видалення слів-паразитів, виправлення обмовок і заїкання. Технологія також передбачає можливість прибирати жаргонізми, діалектні вислови та образливі слова. Варіанти заміни ШІ зможе підбирати, зокрема, через пошук в інтернеті.

Особливість розробки — персоналізація. Наприклад, під час одного виступу глядачі з різними налаштуваннями зможуть почути різні формулювання, а рухи губ промовця відповідатимуть кожній версії.

Водночас така можливість створює ризик спотворення інформації: людина на екрані може нібито вимовляти слова, яких насправді не казала. У патенті передбачено можливість зберігати оригінальне відео й аудіо, щоб за потреби перевірити справжній зміст виступу.

Технологію пропонують використовувати для лекцій, презентацій, телешоу та спортивних трансляцій.

Фото на обкладинці: Samsung Memory / Unsplash
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