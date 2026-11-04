У Києві вперше за пів століття реставрують куполи Софійського собору

На південно-східному куполі Софійського собору в Києві розпочали протиаварійні та реставраційні роботи. Востаннє елементи цієї частини пам'ятки оновлювали ще в 1970-х роках, повідомляє Національний заповідник «Софія Київська».

Наразі навколо купола встановили риштування та звели захисний шатер, який дозволить реставраторам працювати навіть за несприятливої погоди. Основні роботи на цій частині собору планують завершити до настання зими.

Подібні роботи вже провели на північно-східному куполі. Там фахівці зміцнили та частково замінили конструктивні елементи, обробили дерев'яні деталі засобами вогне- та біозахисту, відновили мідне покриття й декоративне оздоблення.

Генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська зазначила, що реставрацію проводять поетапно, з дотриманням вимог до збереження історичної спадщини.

Проєкт передбачає реставрацію всіх куполів, а згодом — усієї покрівлі собору. Роботи фінансує Міністерство культури України зі спеціального фонду в межах програми «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення». На 2026 рік передбачено 15 млн грн. За повідомленням заповідника, допомога меценатів дозволила виконати частину робіт у стислі строки до холодів.

Науково-проєктну документацію підготували ще 2022 року за програмою «Велика реставрація». Повністю завершити проєкт «Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору» планують наприкінці 2028 року за умови стабільного та своєчасного фінансування.

Софійський собор разом із прилеглими монастирськими спорудами внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1990 році. Це був перший об'єкт від України в переліку.