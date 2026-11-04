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Блогери, викладачі та психологи зможуть продавати свої послуги через monobank

Ірина Маймур 04 листопада 2026
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monobank представив сервіс «Сторінка для продажів», який дозволяє продавати цифрові продукти та послуги без створення окремого сайту. Через нього можна пропонувати консультації, навчальні курси, гайди й лекції, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Інструмент розрахований на блогерів, викладачів, психологів, консультантів та інших фахівців, які заробляють на власних знаннях і контенті. Також через нього можна продавати записи вебінарів, файли проєктів, добірки матеріалів і доступ до закритих спільнот.

Продавець створює персональну сторінку, додає опис своєї діяльності та продукти, обирає оформлення й ділиться посиланням із клієнтами. Покупець переходить за ним, обирає потрібний товар або послугу й оплачує замовлення.

На сторінці можна керувати асортиментом, відстежувати замовлення та платежі. Сервіс також передбачає автоматичне надсилання посилань на електронну пошту покупців. За словами Гороховського, після оплати фіскальний чек формується автоматично.

Для нових користувачів перші 30 днів діє нульова комісія. Після завершення цього періоду банк стягуватиме 1,3% від суми транзакції, а для оплат з-за кордону передбачено тариф 2%.

Для підключення потрібен бізнес-рахунок ФОП або юридичної особи. Налаштувати інструмент можна дистанційно через бізнес-кабінет monobank. За інформацією банку, підключення займає близько 10 хвилин, а за обслуговування бізнес-рахунку платити не потрібно.

Підключити «Сторінку для продажів» можна на офіційному сайті monobank.

Зображення: monobank
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