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У Києві тимчасово припинять роботу трамваїв і тролейбусів

Ірина Маймур 03 листопада 2026
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У Києві тимчасово припинять роботу трамваїв і тролейбусів

Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово припиняють рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси, а метро наразі продовжує працювати у звичайному режимі, повідомили в КМДА.

Міська влада разом із «Київпастрансом» запроваджує план дій на випадок зупинки наземного електротранспорту. Для збереження сполучення в місті автобуси дублюватимуть 30 тролейбусних і 10 трамвайних маршрутів.

Водночас у КМДА попереджають, що автобуси не зможуть перевозити стільки ж пасажирів, скільки трамваї та тролейбуси. Їхня кількість залежатиме від наявного транспорту, водіїв і пасажиропотоку.

Які автобуси замінять тролейбуси

  • № 3ТР — Залізничний масив — Палац спорту;

  • № 4ТР — проспект Свободи — станція метро «Площа Українських Героїв»;

  • № 6ТР — Мінський масив — Майдан Незалежності;

  • № 8ТР — вулиця Смілянська — станція метро «Площа Українських Героїв»;

  • № 11ТР — Національний музей архітектури та побуту України — Багринова гора;

  • № 14ТР — Ботанічний сад — Центральний залізничний вокзал;

  • № 17ТР — площа Космонавтів — станція метро «Площа Українських Героїв»;

  • № 23ТР — вулиця Мрії — станція метро «Лук’янівська»;

  • № 24ТР — вулиця Північна — проспект Свободи;

  • № 26ТР — проспект Свободи — станція метро «Нивки»;

  • № 27ТР — станція метро «Почайна» — залізнична станція «Київ-Волинський»;

  • № 28ТР — проспект Свободи — станція метро «Лук’янівська»;

  • № 29ТР — Дарницька площа — залізнична платформа «Куренівка»;

  • № 30ТР — вулиця Милославська — вулиця Кадетський Гай;

  • № 31ТР — вулиця Милославська — станція метро «Лук’янівська»;

  • № 32ТР — вулиця Північна — вулиця Сошенка;

  • № 33ТР — Мінський масив — Південний залізничний вокзал;

  • № 35ТР — проспект Свободи — вулиця Кадетський Гай;

  • № 36ТР — вулиця Північна — вулиця Чорнобильська;

  • № 37ТР — вулиця Милославська — станція метро «Лісова»;

  • № 38ТР — станція метро «Видубичі» — Музей історії України у Другій світовій війні;

  • № 40ТР — вулиця Кадетський Гай — Палац спорту;

  • № 41ТР — вулиця Тулузи — станція метро «Святошин»;

  • № 42ТР — вулиця Ольжича — станція метро «Либідська»;

  • № 43ТР — Кібцентр — Дарницька площа;

  • № 44ТР — вулиця Північна — проспект Степана Бандери;

  • № 45ТР — станція метро «Виставковий центр» — станція метро «Васильківська»;

  • № 47ТР — вулиця Милославська — станція метро «Мінська»;

  • № 50КР — вулиця Милославська — Дарницька площа;

  • № 50ТР — вулиця Милославська — станція метро «Либідська».

Які автобуси замінять трамваї

  • № 1Т — Михайлівська Борщагівка — станція «Старовокзальна»;

  • № 3Т — станція «Жуля Верна» — станція «Старовокзальна»;

  • № 12Т — Пуща-Водиця — площа Тараса Шевченка;

  • № 14Т — Відрадний проспект — Контрактова площа;

  • № 16Т — Контрактова площа — станція метро «Героїв Дніпра»;

  • № 19Т — Контрактова площа — площа Тараса Шевченка;

  • № 22Т — Воскресенський проспект — ЗЗБК;

  • № 27Т — вулиця Милославська — станція метро «Позняки»;

  • № 28Т — вулиця Милославська — станція метро «Лісова»;

  • № 29Т — станція метро «Бориспільська» — станція метро «Лісова».

Чи працює метро та де перевіряти розклад автобусів

За повідомленням КМДА станом на 18:58 3 листопада, столичне метро працює у штатному режимі. Водночас подальша організація руху залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Розклади дублюючих автобусів найближчим часом мають опублікувати на сайті «Київпастрансу».

Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі. Конкретних термінів у КМДА поки не називають.

Фото: КМДА
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