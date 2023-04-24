У Пущі-Водиці згоріла дача 20 століття

У Пущі-Водиці згоріла вже друга історична дача. Будинок був побудований на початку 20 століття і стояв на 9-ій лінії.

Про це повідомив Антон Короб.

Як виявилося, пожежа сталася ще взимку внаслідок прильоту бомби або ракети росіян. Ще із десяток років тому там жили люди.

Дерев’яний одноповерховий будинок був прикрашений різьбленими елементами: карнизами-підзорами, лиштвами із сандриками та гострим трикутним фронтон над ґанком.

На цій ділянці стояв ще один будинок ближче до перехрестя. Ця же дачна споруда мала чотири входи з верандами та ґанками, що давало можливість здавання в оренду дачникам-сезонним відпочивальникам.

У радянські часи перейшов до санаторію “Перше травня”. Цей будинок став 10 корпусом. Після занепаду 1990-их років від комплексу санаторію залишилися парк та 4 дерев’яні будівлі початку 20 ст., дві з яких – пам’ятки.

Більше десяти років тому у глибині території колишнього санаторію почалися будівельні роботи. Заходилися споруджувати цілий житловий комплекс. Проте згодом будівництво призупинилося.

Раніше ми писали , що 29 березня горіла дерев’яна дача архітектора Едуарда Брадтмана — пам’ятка архітектури місцевого значення в курортній зоні Пуща-Водиця.

Фото: Антон Короб