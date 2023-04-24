Нові вітрини ЦУМу на Хрещатику прикрасили квіти від сестер Фельдман: фото

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Ірина Маймур
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Стріт-арт мисткині сестри Фельдман створили вісім унікальних квіток, які стали основою дизайну вітрин та центрального входу ЦУМу.

Про це компанія пише у своїх соцмережах.

Квіти — не випадковий вибір теми для вітрин. Ці досконалі творіння природи, що мають здатність до відродження, завжди були символічними в українській культурі, зазначають у ЦУМі.

Центральними елементами в семи вітринах універмагу є абстрактні ілюстрації квітів, найменша з яких сягає 30 сантиметрів, а найбільша — 2,2 метрів у діаметрі.

У новому сезоні команда ЦУМу вперше розмістила один з елементів декору ззовні. Тож тепер торкнутися до інсталяції в п’ятій вітрині може кожен охочий.

До того ж у межах нового сезону команда універмагу створила лімітовану сувенірну колекцію «СЕСТРИ ФЕЛЬДМАН Х ЦУМ КИЇВ». Усі кошти з її продажу перерахують на оборону та розмінування України через фандрейзингову платформу UNITED24.

Раніше ми писали, що «Київську мадонну» та інші роботи українських художників представили на виставці у Берліні.

Фото: ЦУМ

Опубліковано: 24 квітня 2023
Цум
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