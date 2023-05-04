У Києві пройде толока біля історичного «Будинку з мухами»: активісти запрошують всіх охочих

6 травня об 11:00 відбудеться толока біля історичного «Будинку з мухами» на вулиці Володимирській, 93.

До неї запрошують доєднатися активісти з інституції зі збереження архітектурної спадщини Києва «Цегла».

Цю будівлю намагалися демонтувати, але на минулому тижні процес знищення зупинили.

«На місці лишилось багато різного сміття, тож Будинок Марії Станіславської виглядає нині не так опрятно», — зауважив активіст Дмитро Петров.

Поруч із будинком хочуть посадити квіти та прибрати будівельне сміття.

Нагадаємо, що забудовник уже встиг розібрати частину третього поверху «Будинку з мухами». Але завдяки розголосу зараз знищення пам’ятки архітектури зупинено.

Раніше ми писали, що активісти закликають київську владу врятувати озеро Синє на Виноградарі.

Фото: Дмитро Перов, Мар’яна Закордонець