Забудовник розібрав частину третього поверху «будинка з комахами»

Забудовник встиг розібрати частину третього поверху будинку на вулиці Володимирській, 93, де розташована пам'ятка архітектури «будинок з комахами» 1893 року.

Про це повідомили у "Мапі Реновації".

Активісти очікують, що Київська міська прокуратура відкриє кримінальне провадження щодо незаконного пошкодження об'єкту культурної спадщини.

До цього, Департамент міського благоустрою КМДА демонтував незаконний паркан довкола пам'ятки.

Раніше ми писали , що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.

Після приписів департаментів КМДА, у забудовника забрали техніку, а один з будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну.

Поруч із будинком, на вулиці Володимирська 95/42 розпочалося нове будівництво. Внаслідок робіт пам’ятка архітектури опинилася в аварійному стані.

Згодом стало відомо , що мешканці намагатися зупинити будівництво. Тоді жителям будинку запропонували викуп квартир за ціною нижчою за ринкову для того, щоб “знести будинок та збільшити площу будівництва”.

Фото: Дмитро Перов, Мар'яна Закордонець