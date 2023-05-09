На Оболонському острові продовжується будівництво, попри знайдені на ньому археологічні пам'ятки

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Валерія Гуржий
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На Оболонському острові продовжується будівництво, попри офіційни заяви, щодо знаходження на ньому археологічних пам'яток.

Про це повідомила голова ГО "Почайна" Аннабелла Моріна.

Активісти закликають владу призупинити будівництво на острові, але наразі воно продовжується. До того ж, за словами Моріної, зараз йдуть "паперові війни", аби не починати розкопок.

Інститут археології НАНУ вимагає привести ситуацію до вимог Закону "Про охорону культурної спадщини". В іншому випадку справа буде уже за правоохоронцями.

Вона запевнила, що розслідування щодо знищення культурного шару будівельниками вже розпочато.

Раніше ми писали, що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів.

Після чого, науковий співробітник Інституту археології НАНУ Віталій Козюба підтвердив, що на Оболонському острові є культурний шару, який необхідно досліджувати.

Нагадаємо, що наприкінці березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що цьогоріч у столиці з’явиться велика рекреаційна зона на Оболоні: вона з’єднає парк “Наталка”, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий міст.

Фото: Big Kyiv

Опубліковано: 09 травня 2023
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