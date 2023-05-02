Архелоги підтвердили наявність культурного шару на Оболонському острові та закликали його дослідити

Науковий співробітник Інституту археології НАНУ Віталій Козюба підтвердив, що на Оболонському острові є культурний шару, який необхідно досліджувати.

Про це повідомила голова ГО "Почайна" Аннабелла Моріна.

За її словами, влада довго пручалась щодо офіційного візиту науковців, але все ж таки, вони туди потрапили.

Без будь яких знарядь ми знову віднайшли старовинну кераміку в тому місці, де землю розмто водою.

Аннабелла Моріна запевнила, що середина острова, де після прокладання каналізаційної мережі була знайдена лунниця 4-5 століття нашої ери (Київська археологічна культура) тепер потребує більш детальних досліджень: закладання шурфів, потім проведення розкопок.

За попередніми даними істориків, саме на цьому місці мала бути старовинна переправа через Дніпро. Це означає, що на цьому місці можна знайти ще багато пам'яток, а відповідно, і відкрити справжні історичні факти про Оболонь та Київ.

Раніше ми писали, що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів.

Нагадаємо, що наприкінці березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цьогоріч у столиці з’явиться велика рекреаційна зона на Оболоні: вона з’єднає парк “Наталка”, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий міст.

Фото: Big Kyiv