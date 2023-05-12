Мінкульт після демонтажу позбавив охоронного статусу пам’ятник Пушкіну в Києві

375
Марія Іващук
share share

Мінкульт позбавив охоронного статусу два пам’ятника російському письменнику Олександру Пушкіну в Києві. Один з них демонтували у жовтні 2022 року.

Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко, повідомляє пресслужба МКІП.

Монументи визнано такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток України та об’єктів культурної спадщини.

Мова про бюст Пушкіна, який було встановлено перед головним входом Національного транспортного університету на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 1 (колишня вулиця Суворова). Пам’ятник був відкритий 1899 році. Його демонтували у жовтні 2022 року.

Другим у переліку значиться погруддя Пушкіна на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Фото: Олег Слабоспицький/Facebook

Опубліковано: 12 травня 2023
share share
Від початку великої війни у Києві повітряні тривоги тривали понад 850 годин – КМВА Від початку великої війни у Києві повітряні тривоги тривали понад 850 годин – КМВА Петиція щодо заборони будівництва у Києві нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід, набрала необхідні голоси Петиція щодо заборони будівництва у Києві нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід, набрала необхідні голоси Прокуратура вимагає власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського Прокуратура вимагає власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського На Глибочицькій відкрили кав'ярню G.13 із випічкою та десертами На Глибочицькій відкрили кав'ярню G.13 із випічкою та десертами 7 українських брендів натуральної косметики 7 українських брендів натуральної косметики Українці стали частіше дивитися вітчизняне кіно — опитування Українці стали частіше дивитися вітчизняне кіно — опитування Переселенці з Маріуполя відкрили "Центр шаурми" на Подолі. Це другий заклад мережі Переселенці з Маріуполя відкрили "Центр шаурми" на Подолі. Це другий заклад мережі На Шулявці демонтували близько 30 МАФів. Замість них облаштують сквер На Шулявці демонтували близько 30 МАФів. Замість них облаштують сквер
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.