Мінкульт після демонтажу позбавив охоронного статусу пам’ятник Пушкіну в Києві

Мінкульт позбавив охоронного статусу два пам’ятника російському письменнику Олександру Пушкіну в Києві. Один з них демонтували у жовтні 2022 року.

Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко, повідомляє пресслужба МКІП.

Монументи визнано такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток України та об’єктів культурної спадщини.

Мова про бюст Пушкіна, який було встановлено перед головним входом Національного транспортного університету на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 1 (колишня вулиця Суворова). Пам’ятник був відкритий 1899 році. Його демонтували у жовтні 2022 року.

Другим у переліку значиться погруддя Пушкіна на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Фото: Олег Слабоспицький/Facebook