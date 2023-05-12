Петиція щодо заборони будівництва у Києві нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід, набрала необхідні голоси

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Марія Іващук
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Петиція з вимогою заборонити у Києві будівництво нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід, набрала необхідні 6000 голосів на сайті Київради.

«Під час війни такі проєкти є марнотратством та ризикують отримати велику кількість скандалів з розкрадання коштів бюджета міста Києва, як багато попередніх проєктів», – зазначає автор петиції Олександр Гречко.

Також в описі йдеться про те, що такі розв'язки не зменшують затори у Києві. Місту варто подбати про розвиток громадського транспорту, а не надавати перевагу власникам автівок, вважає Гречко.

Петицію зареєстрували після того, як КМДА оприлюднила плани щодо початку будівництво дворівневої розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної.

Опубліковано: 12 травня 2023
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