Петиція щодо заборони будівництва у Києві нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід, набрала необхідні голоси

Петиція з вимогою заборонити у Києві будівництво нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід, набрала необхідні 6000 голосів на сайті Київради.

«Під час війни такі проєкти є марнотратством та ризикують отримати велику кількість скандалів з розкрадання коштів бюджета міста Києва, як багато попередніх проєктів», – зазначає автор петиції Олександр Гречко.

Також в описі йдеться про те, що такі розв'язки не зменшують затори у Києві. Місту варто подбати про розвиток громадського транспорту, а не надавати перевагу власникам автівок, вважає Гречко.