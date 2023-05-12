Від початку великої війни у Києві повітряні тривоги тривали понад 850 годин – КМВА

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Марія Іващук
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Від початку повномасштабної війни у Києві пролунало 740 повітряних тривог, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Загальна тривалість повітряних тривог у столиці була понад 851 годин.

Від 24 лютого 2022 року було посилено і удосконалено протиповітряну оборону. Проте киян просять не нехтувати правилами безпеки і йти до укриттів, коли лунають сирени, адже жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує стовідсоткової безпеки.

“Під час повітряних тривог тисячі людей не тільки не ховаються в укриття, а й навмисно виходять на відкритий простір аби спостерігати за роботою ППО. Ба більше – дехто знімає відео і викладає в соцмережі. Це неприпустимо”, – зазначають в КМВА.

Фото: Львівська ОДА

Опубліковано: 12 травня 2023
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