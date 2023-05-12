У травні Фонд держмайна хоче продати 5 об’єктів у Києві: які саме

У травні Фонд державного майна проведе одразу 5 приватизаційних аукціонів у Києві.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ФДМУ.

Як зазначають у відомстві, продаж цих об’єктів — це можливість залучити значні інвестиції для підтримки Сил оборони та розвивати українську економіку.

Які саме об’єкти виставили на приватизацію:

автотранспортне підприємство біля метро «Лівобережна»;

завод «Електронмаш»;

будівлю готелю «Ермітаж» у центрі;

офіс на метро Арсенальна;

одне з приміщень заводу «Арсенал».

Сьогодні ці об’єкти генерують борги для державного бюджету. Однак нові власники зможуть розвивати бізнес, створювати робочі місця та сплачувати податки.

Раніше ми писали, що львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині, щоб його відновити.