Неподалік "Либідської" відкрилася перша пральня з самообслуговуванням

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Валерія Гуржий
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У Києві неподалік від метро "Либідська" почала працювати пральня й аквахімчистка Delicata у тестовому режимі. Чистка та прання речей займає всього близько 3 годин.

У Delicata використовують італійську гіпоалергенну безфосфатну хімію найвищого ґатунку та професійне німецьке обладнання Miele.

У аквахімчистці можна почистити:

  • пуховики

  • подушки пухові і синтетичні (з дезінфекцією)

  • ковдри вовняні і синтетичні (з дезінфекцією)
  • пледи вовняні, бавовняні і синтетичні
  • лижні куртки і комбінезони (з просоченням)
  • куртки, тренчі
  • светри
  • спортивний одяг
  • спортивне взуття

Також можна попрати:

  • дитячі речі (ECO)

  • махрові речі

  • постільну білизну
  • спецодяг

Де: вулиця Антоновича, 165

Графік роботи: 08:00 - 20:00

Ціни: аквахімчистка верхнього одягу – 499 грн, експрес прання та сушка повсякденних речей до 6 кг – 299 гривень, експрес прання та сушка постільної білизни до 6 кг – 399 гривень, дезінфекція – 99 гривень, аквачистка та дезінфекція ковдри та 2 подушок – 699 гривень.

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Фото: Delicata

Опубліковано: 13 травня 2023
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