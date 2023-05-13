Неподалік "Либідської" відкрилася перша пральня з самообслуговуванням

У Києві неподалік від метро "Либідська" почала працювати пральня й аквахімчистка Delicata у тестовому режимі. Чистка та прання речей займає всього близько 3 годин.
У Delicata використовують італійську гіпоалергенну безфосфатну хімію найвищого ґатунку та професійне німецьке обладнання Miele.
пуховики
подушки пухові і синтетичні (з дезінфекцією)
дитячі речі (ECO)
махрові речі
Де: вулиця Антоновича, 165
Графік роботи: 08:00 - 20:00
Ціни: аквахімчистка верхнього одягу – 499 грн, експрес прання та сушка повсякденних речей до 6 кг – 299 гривень, експрес прання та сушка постільної білизни до 6 кг – 399 гривень, дезінфекція – 99 гривень, аквачистка та дезінфекція ковдри та 2 подушок – 699 гривень.
Фото: Delicata