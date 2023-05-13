На ВДНГ проведуть благодійний марафон: як взяти участь та куди підуть гроші

"Нова пошта" та NewRun оголошують відкриття свого першого з початку повномасштабного вторгнення марафону «Не зупиняйся!».
Він відбудеться у Києві 29 жовтня 2023 року та об’єднає серію забігів на 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, «командну п’ятірку», «перший кілометр», дитячі забіги та спеціальну дистанцію.
Для того, аби взяти участь у марафоні необіхдно зареєструватися за посиланням та внести реєстраційний внесок у розмірі 999 гривень.
Усі реєстраційні внески будуть перераховані фонду «Повернись живим» на посилення ППО.
Дата: 29 жовтня
Де: ВДНГ
Початок марафону: 08:00
Раніше ми писали, британець проїхав 2000 кілометрів на велосипеді, щоб зібрати кошти на розмінування України.
Фото: Unsplash\Florian Kurrasch