На ВДНГ проведуть благодійний марафон: як взяти участь та куди підуть гроші

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Валерія Гуржий
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"Нова пошта" та NewRun оголошують відкриття свого першого з початку повномасштабного вторгнення марафону «Не зупиняйся!».

Він відбудеться у Києві 29 жовтня 2023 року та об’єднає серію забігів на 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, «командну п’ятірку», «перший кілометр», дитячі забіги та спеціальну дистанцію.

Для того, аби взяти участь у марафоні необіхдно зареєструватися за посиланням та внести реєстраційний внесок у розмірі 999 гривень.

Усі реєстраційні внески будуть перераховані фонду «Повернись живим» на посилення ППО.

Дата: 29 жовтня

Де: ВДНГ

Початок марафону: 08:00

Раніше ми писали, британець проїхав 2000 кілометрів на велосипеді, щоб зібрати кошти на розмінування України.

Фото: Unsplash\Florian Kurrasch


Опубліковано: 13 травня 2023
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