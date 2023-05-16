"Вперед до перемоги": біля Лівобережної висаджують найбільший квітник-панно

У Дніпровському районі зʼявиться квітник-панно «Вперед до перемоги». Його вже почали висаджувати на транспортній розв'язці біля метро Лівобережна.

Про це повідомили у КП по УЗН Дніпровського району.

Це буде найбільший квітник-панно Лівобережжя, розмір якого понад 60 кв.м. Квітник зображатиме дівчинку, яка крокує до перемоги та нагадує нам, що кожен день наближає нас до найзаповітнішої перемоги.

"Панно "розмалюють" квіти бегонії, агератуму, колеуса, чорнобривців, альтернатери, цинерарії, а також інертні матеріали"

Фото: КП по УЗН Дніпровського району