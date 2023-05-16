Підземні паркінги збудують в усіх районах Києва — Кличко

У Києві планують зводити підземні паркінги в усіх районах столиці, оскільки «в них є гостра потреба».

Про це в етері телеканалу «Київ» заявив Віталій Кличко.

«Більшість із них мають бути підземними і стати об’єктами подвійного призначення. Підземна частина таких паркінгів слугуватиме укриттям під час повітряних тривог», — заявив Кличко.

Він наполягає, що саме такий паркінг зведуть на вулиці Прирічній на Оболоні. Трирівнений підземно-наземний паркінг вміщатиме 720 автівок. Його підземна частина слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги. Загальна площа паркінгу становитиме більше 10 тисяч квадратних метрів. Площа приміщень подвійного використання — понад 2 тисячі квадратних метрів.

Паркінг збудують біля рекреаційної зони, яка поєднає між собою парк «Наталка», набережну та Оболонський острів, куди вестиме новий міст. Для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що кияни виступають проти будівництва, хочуть зберегти зелену зону та облаштувати там парк. Відповідна петиція набрала понад 6 000 підписів. Наразі вона перебуває на розгляді місцевої влади.

Раніше ми писали, що вартість реконструкції двох розвʼязок в Києві перевищує річний бюджет Тернополя чи рівняється половині бюджету Полтави.

Фото: візуалізація майбутньої рекреаційної зони на Оболоні від КМДА; ілюстративне з відкритих джерел