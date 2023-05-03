Вартість реконструкції київських розв'язок більше, ніж бюджет Тернополя – «Пасажири Києва»

Вартість реконструкції двох розвʼязок в Києві перевищує річний бюджет Тернополя чи рівняється половині бюджету Полтави, такі підрахунки навела громадська ініціатива «Пасажири Києва».

Йдеться про суми тендерів на реконструкцію двох розвʼязок – на перетині вулиць Богатирської й Полярної , де планують будувати дворівневу розв’язку з велодоріжками, та вулиць Дегтярівської й Олександра Довженка.

Реконструкція розвʼязки Богатирська – Полярна коштуватиме місту 3,1 мільярда гривень. На оновлення розв'язки Дегтярівська – Довженка планують витратити 2,1 мільярда гривень.

У той самий час бюджет Тернополя на 2023 рік становить 2,9 мільярда гривень, що менше, ніж планують виділити на одну розвʼязку в Києві.

Бюджет Полтави на 2023 рік становить 4,3 мільярда гривень.