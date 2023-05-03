Петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на Оболоні набрала 6 000 підписів

Петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на вулиці Прирічній біля Оболонської набережної та за облаштування там парку набрала більше 6 000 підписів. Тепер її має розглянути місцева влада.

Громада та ініціативна група парку «Прирічна» закликають захистити від забудови зелену зону півострову біля затоки Собаче Гирло.

Згідно Генплану, територія, де хочуть звести паркінг, належить до “існуючих озеленених територій загального користування, зон масового відпочинку населення та рекреаційних зон”.

Автор петиції закликає, зокрема, скасувати рішення Київради щодо надання землі для будівництва паркінгу на Прирічній, розглянути альтернативні місця для його будівництва, провести громадські обговорення.

Зазначається, що земельна ділянка, яка була передана рішення Київради на пленарному засіданні 20 квітня комунальному підприємству «Житлоінвестбуд-УКБ», розташована в зоні регулярного підтоплення.

Також на ній знаходиться понад сотня здорових багаторічних дерев , які вже почали знищувати.

“Ділянка під забудову розташована на місці споруди громадського захисту населення – водопідпірної гідротехнічної споруди (дамби), яка захищає житловий масив Оболонь від підтоплень у період весняного водопілля”, – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.