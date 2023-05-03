Петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на Оболоні набрала 6 000 підписів

449
Марія Іващук
share share

Петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на вулиці Прирічній біля Оболонської набережної та за облаштування там парку набрала більше 6 000 підписів. Тепер її має розглянути місцева влада.

Громада та ініціативна група парку «Прирічна» закликають захистити від забудови зелену зону півострову біля затоки Собаче Гирло.

Згідно Генплану, територія, де хочуть звести паркінг, належить до “існуючих озеленених територій загального користування, зон масового відпочинку населення та рекреаційних зон”.

Автор петиції закликає, зокрема, скасувати рішення Київради щодо надання землі для будівництва паркінгу на Прирічній, розглянути альтернативні місця для його будівництва, провести громадські обговорення.

Зазначається, що земельна ділянка, яка була передана рішення Київради на пленарному засіданні 20 квітня комунальному підприємству «Житлоінвестбуд-УКБ», розташована в зоні регулярного підтоплення.

Також на ній знаходиться понад сотня здорових багаторічних дерев, які вже почали знищувати.

“Ділянка під забудову розташована на місці споруди громадського захисту населення – водопідпірної гідротехнічної споруди (дамби), яка захищає житловий масив Оболонь від підтоплень у період весняного водопілля”, – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Ми писали, що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів, а археологи підтвердили наявність культурного шару на Оболонському острові та закликали його дослідити.

Опубліковано: 03 травня 2023
Оболонський острів
share share
У Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр» пам’яті активіста й розвідника Романа Ратушного У Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр» пам’яті активіста й розвідника Романа Ратушного В Україні випустили першу рослинну альтернативу тунцю: де купити В Україні випустили першу рослинну альтернативу тунцю: де купити Українці зможуть купувати і продавати авто через «Дію»: як працюватиме послуга Українці зможуть купувати і продавати авто через «Дію»: як працюватиме послуга Вартість реконструкції київських розв'язок більше, ніж бюджет Тернополя – «Пасажири Києва» Вартість реконструкції київських розв'язок більше, ніж бюджет Тернополя – «Пасажири Києва» На лівому березі відкрили ресторан MORE than cafe із європейською кухнею та літньою терасою На лівому березі відкрили ресторан MORE than cafe із європейською кухнею та літньою терасою Як мама і донька з Одеси відкрили поп-ап ресторан в Ніцці Як мама і донька з Одеси відкрили поп-ап ресторан в Ніцці На Пріорці знищують унікальну модерністську зупинку. Активісти б’ють на сполох На Пріорці знищують унікальну модерністську зупинку. Активісти б’ють на сполох На Бортничах ДТЕК встановив нову платформу для гнізда лелек На Бортничах ДТЕК встановив нову платформу для гнізда лелек
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.