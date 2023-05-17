Першу частину Подільсько-Воскресенського мосту відкриють до кінця року – Кличко

Будівництво першої частини Подільсько-Воскресенського мосту планують завершити до кінця 2023 року. Про це в ефірі телеканалу «Київ» сказав міський голова Віталій Кличко.

«Першу частину мостового переходу запустимо вже цього року, адже без цього неможливо говорити про метро», — повідомив Кличко.

Як зазначає видання “Твоє Місто”, посилаючись на слова Кличка, до кінця 2023 року будуть готові виїзди на Русанівські сади, і запустять рух транспорту. У 2024 році планують зробити виїзд на Троєщину.

Нагадаємо, що автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планували відкрити до літа 2022 року, але через вторгнення терміни реалізації знову змістились.

Подільсько-Воскресенський міст, що має сполучати Поділ із Райдужним масивом і Троєщиною, будується вже майже 30 років. Його почали будувати ще в 1993 році, але невдовзі будівництво зупинилося через брак коштів.