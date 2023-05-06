Мінкульт вніс "будинок з комахами" до ресєтру об'єктів культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до реєстру об'єктів культурної спадщини 130-річний прибутковий будинок Марії Станіславської, розташований на вулиці Володимірській, 93, більш відомий, як "будинок з комахами".

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомила депутатка Київради Вікторія Муха.

"Департаментом документи були передані до Міністерства культури. Відбулося засідання експертної групи і даний будинок включенний до реєстру об'єктів культурної спадщини"

Раніше ми писали , що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.

Після приписів департаментів КМДА, у забудовника забрали техніку, а один з будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну.

Поруч із будинком, на вулиці Володимирська 95/42 розпочалося нове будівництво. Внаслідок робіт пам’ятка архітектури опинилася в аварійному стані.

Згодом стало відомо , що мешканці намагатися зупинити будівництво. Тоді жителям будинку запропонували викуп квартир за ціною нижчою за ринкову для того, щоб “знести будинок та збільшити площу будівництва”.

Фото: "Цегла"