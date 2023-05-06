Мінкульт вніс "будинок з комахами" до ресєтру об'єктів культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до реєстру об'єктів культурної спадщини 130-річний прибутковий будинок Марії Станіславської, розташований на вулиці Володимірській, 93, більш відомий, як "будинок з комахами".
Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомила депутатка Київради Вікторія Муха.
"Департаментом документи були передані до Міністерства культури. Відбулося засідання експертної групи і даний будинок включенний до реєстру об'єктів культурної спадщини"
Раніше ми писали, що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.
Після приписів департаментів КМДА, у забудовника забрали техніку, а один з будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну.
Поруч із будинком, на вулиці Володимирська 95/42 розпочалося нове будівництво. Внаслідок робіт пам’ятка архітектури опинилася в аварійному стані.
Згодом стало відомо, що мешканці намагатися зупинити будівництво. Тоді жителям будинку запропонували викуп квартир за ціною нижчою за ринкову для того, щоб “знести будинок та збільшити площу будівництва”.
Фото: "Цегла"