Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо руйнування «Будинку з комахами»

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Ірина Маймур
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Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного руйнування будинку Марії Станіславської на вулиці Володимирській, 93.

Про це повідомив активіст і співзасновник памʼяткоохоронного хабу «Цегла» Дмитро Перов

Нагадаємо, що пам’ятку архітектури зі 130-річною історією почали зносити в середині квітня під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації, а будівельні роботи велися без дозволу. Після приписів департаментів КМДА, у забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Демонтаж будівлі відбувався за невтручання Нацполіції.

Забудовник демонтував повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Після місяця протистояння активістів, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та забудовника споруду включили до Реєстру об'єктів культурної спадщини.

Раніше ми писали, що в охоронній зоні на Хрещатику будують ТЦ з підземними поверхами.

Фото: «Цегла»

Опубліковано: 23 травня 2023
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