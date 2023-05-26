На Прирічній, де хочуть побудувати паркінг, активісти проведуть толоку з висадкою дерев

На Прирічній, що в Оболонському районі, де міська влада планує побудувати трирівневий паркінг, 27 травня активісти проведуть толоку із висадкою дерев.

Про це повідомляється на сторінці громадської ініціативи “Парк Прирічна”.

Висадку дерев планували здійснити у квітні, але через водопілля це було неможливо.

Будуть висаджувати вже підготовані дерева – у спеціальних горщиках з ґрунтом та розвиненою кореневою системою.

Активісти запрошують усіх охочих долучатись у суботу, 27 травня о 9:30. Збір на вулиці Прирічній біля очисної станції.

Нагадаємо, що петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на вулиці Прирічній біля Оболонської набережної та за облаштування там парку набрала більше 6 000 підписів. Проте міська влада її відхилила .

У березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.