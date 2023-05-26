На Прирічній, де хочуть побудувати паркінг, активісти проведуть толоку з висадкою дерев

На Прирічній, що в Оболонському районі, де міська влада планує побудувати трирівневий паркінг, 27 травня активісти проведуть толоку із висадкою дерев.
Про це повідомляється на сторінці громадської ініціативи “Парк Прирічна”.
Висадку дерев планували здійснити у квітні, але через водопілля це було неможливо.
Будуть висаджувати вже підготовані дерева – у спеціальних горщиках з ґрунтом та розвиненою кореневою системою.
Активісти запрошують усіх охочих долучатись у суботу, 27 травня о 9:30. Збір на вулиці Прирічній біля очисної станції.
Нагадаємо, що петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на вулиці Прирічній біля Оболонської набережної та за облаштування там парку набрала більше 6 000 підписів. Проте міська влада її відхилила.
У березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.
Ми писали, що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів, а археологи підтвердили наявність культурного шару на Оболонському острові та закликали його дослідити.