Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок

У Києві продовжують будувати пішохідний міст-хвилю між Оболонською набережною та островом Оболонський.

Нещодавно на будмайданчик уже доставили металеві блоки для арок, повідомили в компанії «Укрсталь Конструкція».

Саме вона займається проєктуванням, виготовленням і монтажем мостових металоконструкцій для цього об’єкта.

Як зазначається, металеві блоки виготовили на заводі компанії «Укрсталь Дніпро», який реалізував проєкт будівництва Запорізького мосту. Вони спроєктовані та вироблені за спеціальною технологією, яка не має аналогів в Україні. Вага однієї частини арки сягає від 2 до 7 тонн.

Нагадаємо, що Метрополія Великого Парижа виділила на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні 19 496 412,0 грн.

Міст складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри. Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Як повідомили в Оболонській РДА, у березні 2023 року розпочали роботи з улаштування металевих технологічних опор. Згідно з проєктом, вони необхідні для монтажу металоконструкцій прогонової будови арки. Будівництво планують завершити у 2024 році.

Раніше ми писали, що Віталій Кличко опублікував відео з проєктом капітального ремонту Оболонського острова, а також набережної з трирівневим паркінгом.

Фото: «Укрсталь Конструкція»