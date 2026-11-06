Переможець Гонкурівської премії зізнався у використанні штучного інтелекту

Французький письменник Філіпп Жанада, який здобув Гонкурівську премію за роман «Незнайомка з набережної Жавель» (L’Inconnue du quai de Javel), зізнався у використанні штучного інтелекту під час роботи над книжкою. Про це 62-річний автор розповів у ефірі радіостанції France Inter наступного дня після нагородження, передає The Guardian.

За словами Жанади, він звертався до ChatGPT тричі. Перший раз — аби інтегрувати згенероване речення в текст для «гри з читачем», про що повідомив лише журі премії в день вручення. Другий раз — щоб висміяти алгоритм через абсурдні відповіді на технічну деталь, а третій — для пошуку інформації.

«Не думаю, що ШІ можна зупинити. Ми не можемо вдавати, ніби його не існує. Його треба використовувати, але спочатку визнати це і приборкати. Він має бути корисним», — зазначив письменник, підкресливши, що ШІ «ніколи не зможе написати книжку серцем, душею та спогадами».

Зізнання Жанади викликало дискусію в літературних колах, адже у вересні Гонкурівська академія виключила з лонгліста роман канадо-гаїтянського автора Телісона Орелієна «Або це, або смерть». Тоді журі зауважило, що твір «із високою ймовірністю є продуктом штучного інтелекту», наголосивши на захисті «літератури, створеної людьми». Орелієн заперечував використання ШІ, проте його видавництво Boréal розірвало з ним співпрацю після виявлення нових доказів.

Ситуація спричинила обурення в мережі щодо можливих подвійних стандартів, адже Жанада не зазнав публічного засудження на відміну від колеги.

Роман Філіппа Жанади відтворює нерозкрите вбивство 29-річної бретонської натурниці Луїзи Кансо 1949 року. Гонкурівська премія є найпрестижнішою літературною нагородою Франції. Хоча її грошовий еквівалент становить символічні 10 євро, перемога забезпечує авторам багатотисячні наклади.