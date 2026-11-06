Роберт Паттінсон отримає премію Американської сінематеки — за внесок у кіно

Британський актор Роберт Паттінсон стане ювілейним, 40-м лауреатом престижної премії American Cinematheque Award. Нагороду йому вручать за двадцятирічну кар'єру та внесок у кінематограф. Урочиста церемонія відбудеться 9 лютого 2027 року в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, пише Variety.

«Роб побудував надзвичайну кар'єру, що визначається його відданістю професії, сміливими творчими рішеннями та дивовижною універсальністю, — зазначив голова правління American Cinematheque Рік Нісіта. — Від співпраці з найрадикальнішими режисерами сучасности до здатності тримати увагу аудиторії в блокбастерах — він постійно перевершує очікування».

У доробку 40-річного Паттінсона — як ролі у франшизах «Гаррі Поттер» та «Сутінки», так і робота в авторських проєктах, зокрема «Маяк» Роберта Еггерса, «Гарні часи» братів Сефді та «Тенет» Крістофера Нолана.

У 2026 році актор відзначився роллю в романтичній драмі «Любить не любить» із Зендеєю, зіграв Антіноя в епіку Нолана «Одіссея», втілив журналіста Кріса Гансена у стрічці «Прайм-тайм» (першому проєкті його власної кінокомпанії Icki Eneo Arlo) та завершив зйомки в «Дюні 3» Дені Вільньова. Наразі Паттінсон працює над фільмом Метта Рівза «Бетмен: Частина 2», де повернеться до ролі Брюса Вейна.

Спочатку 40-ву нагороду мав отримати Раян Ґослінґ, проте через збіг графіків церемонію, заплановану на листопад, перенесли на початок 2027 року, а лауреатом обрали Паттінсона. Раніше володарями цієї премії ставали Майкл Б. Джордан, Едді Мерфі, Стівен Спілберг, Скарлетт Йоганссон, Мартін Скорсезе, Дензел Вашингтон, Ніколь Кідман та Джордж Клуні та інші.