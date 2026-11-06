Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Роберт Паттінсон отримає премію Американської сінематеки — за внесок у кіно

Артем Черничко 06 листопада 2026
100
Роберт Паттінсон отримає премію Американської сінематеки — за внесок у кіно

Британський актор Роберт Паттінсон стане ювілейним, 40-м лауреатом престижної премії American Cinematheque Award. Нагороду йому вручать за двадцятирічну кар'єру та внесок у кінематограф. Урочиста церемонія відбудеться 9 лютого 2027 року в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, пише Variety.

«Роб побудував надзвичайну кар'єру, що визначається його відданістю професії, сміливими творчими рішеннями та дивовижною універсальністю, — зазначив голова правління American Cinematheque Рік Нісіта. — Від співпраці з найрадикальнішими режисерами сучасности до здатності тримати увагу аудиторії в блокбастерах — він постійно перевершує очікування».

У доробку 40-річного Паттінсона — як ролі у франшизах «Гаррі Поттер» та «Сутінки», так і робота в авторських проєктах, зокрема «Маяк» Роберта Еггерса, «Гарні часи» братів Сефді та «Тенет» Крістофера Нолана.

У 2026 році актор відзначився роллю в романтичній драмі «Любить не любить» із Зендеєю, зіграв Антіноя в епіку Нолана «Одіссея», втілив журналіста Кріса Гансена у стрічці «Прайм-тайм» (першому проєкті його власної кінокомпанії Icki Eneo Arlo) та завершив зйомки в «Дюні 3» Дені Вільньова. Наразі Паттінсон працює над фільмом Метта Рівза «Бетмен: Частина 2», де повернеться до ролі Брюса Вейна.

Спочатку 40-ву нагороду мав отримати Раян Ґослінґ, проте через збіг графіків церемонію, заплановану на листопад, перенесли на початок 2027 року, а лауреатом обрали Паттінсона. Раніше володарями цієї премії ставали Майкл Б. Джордан, Едді Мерфі, Стівен Спілберг, Скарлетт Йоганссон, Мартін Скорсезе, Дензел Вашингтон, Ніколь Кідман та Джордж Клуні та інші.

Фото: Harald Krichel / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Переможець Гонкурівської премії зізнався у використанні штучного інтелекту Кіану Рівз повернеться до ролі Джона Уіка в анімаційному приквелі Поетика повсякденності: Музей Метрополітен оголосив тему Met Gala 2027 Вийшов трейлер чорної комедії «Галеристка» з Наталі Портман і Дженною Ортегою
Що дивитися: 7 фільмів листопада 04 листопада 2026 Що дивитися: 10 серіалів листопада 03 листопада 2026 Київські замальовки. Випуск 61 01 листопада 2026 Без похмілля у Вегасі: як безалкогольне пиво змінило б культові фільми 31 жовтня 2026 Калюжі червоного: яке вино обрати на Гелловін 30 жовтня 2026 Не тільки Бессарабія: три виноробні з нетипових регіонів 29 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку