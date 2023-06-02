Київрада підтримала демонтаж пам'ятника Пушкіну на Шулявці, який все ще має охоронний статус

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Марія Іващук
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Київрада підтримала петицію щодо демонтажу пам'ятника Олександру Пушкіну на проспекті Берестейському, 40.

У відповіді на петицію зазначено, що пам’ятник Пушкіну занесений до держреєстру як пам’ятка монументального мистецтва національного значення та має охоронний статус. Тобто рішення про демонтаж має приймати Кабмін за поданням МКІП.

Міський голова Віталій Кличко додав, що питання щодо демонтажу пам’ятника обговорювалось на засіданні міжвідомчої робочої групи у травні 2023 року і там затвердили його усунення з публічного простору.

Опубліковано: 02 червня 2023
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