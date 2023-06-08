Київрада виділила ще 750 млн гривень на ремонт міських укриттів

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Ірина Маймур
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Київрада додатково виділила на ремонт укриттів столиці 750 млн гривень. 500 млн спрямують до районних держадміністрацій, які і виконуватимуть ремонти.

Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

Так, Голосіївській РДА передбачено 42,9 млн грн, Дарницькій — 58,9 млн грн, Деснянській — 61,8 млн грн, Дніпровській — 60,4 млн, Оболонській — 53,6 млн грн, Печерській — 28,2 млн грн, Подільській — 35,7 млн грн, Святошинській — 57,7 млн грн, Солом’янській — 65,5 млн грн та Шевченківській РДА — 35,6 млн грн.

Окремо на ремонт підвалів 50 млн гривень отримає Департамент ЖКІ. Департаменту охорони здоров’я виділять 200 млн гривень.

Раніше ми писали, що майже половина укриттів Києва зачинена або непридатна для використання.

Фото: Delo.uа

Опубліковано: 08 червня 2023
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