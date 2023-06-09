У Києві вилучатимуть укриття, якщо орендарі перешкоджатимуть доступу до них

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Ірина Маймур
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КМДА протягом доби буде вилучати із приватної власності укриття, якщо орендар перешкоджатиме їхньому використанню за призначенням.

Про це повідомив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Бондаренко.

Як зазначають у КМДА, 27,5 % укриттів для населення перебувають у приватній власності, і доступ до них у більшості випадків неможливий.

Орендарі укриттів мають підтримувати громадський порядок на прилеглих до них територіях, а в комунальних укриттях — необхідно ще й забезпечити цілодобову охорону.

Також їм доручили розробити схему дистанційного відкриття замків і затвердити з ДСНС правила роботи укриттів у приміщеннях з обмеженим доступом (йдеться, зокрема, про заклади освіти й медичні стаціонари).

Крім того, Бондаренко заявив, що Київрада направила звернення до Кабінету Міністрів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за недопуск населення до укриттів для власників, користувачів та балансоутримувачів усіх форм власності.

Фото: Олександр Камишін

Опубліковано: 09 червня 2023
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