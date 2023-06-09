У Києві оголосили перші електронні земельні торги

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Ірина Маймур
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У Києві проведуть перші електронні земельні торги.

Про це повідомили в КМДА.

Е-торги – це ще один важливий крок, який зробить процеси прозорішими, нівелює корупційні ризики і збільшить надходження до міського бюджету, вважає керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Наразі на аукціон з оренди виставили перші 3 земельні ділянки, які призначені для експлуатації та обслуговування паркінгів та автостоянок.

Надалі, як повідомляють у КМДА, перелік ділянок збільшуватиметься.

Фото: Судово-юридична газета

Опубліковано: 09 червня 2023
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