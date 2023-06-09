Київських забудовників зобов’яжуть оснащувати житлові будинки укриттями

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Ірина Маймур
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Міська влада Києва ініціюватиме звернення, щоб забудовники не могли обійти законодавчу норму, яка зобов’язує їх оснащувати житлові будинки укриттями та сховищами.

Про це повідомляє КМДА.

Сьогодні забудовники обходять вимоги через прогалини у законодавстві, зазначає заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також він зауважив, що ДСНС та місцеве самоврядування усунули від процесу прийняття будинків в експлуатацію.

«До чого це призвело ми бачимо — у фонді захисних споруд практично відсутні новобудови», — пояснює заступник голови КМДА.

Саме тому Київ ініціюватиме відповідні звернення, щоб прогалини в законодавстві, через які забудовники ігнорують вимоги про укриття, були усунуті.

Фото: Точка доступу

Опубліковано: 09 червня 2023
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