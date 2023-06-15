«Живі стіни»: У Голосіївському районі почали висаджувати в'юнкий виноград

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Марія Іващук
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Голосіївський район долучився до ініціативи вертикального озеленення «Місто живих стін». В одному з дворів на вулиці Тарасівській висадили першу партію саджанців винограду Вічі.

Про це повідомив очільник управління екології й природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Усього біля стін та парканів району вже незабаром висадять 100 паростків цієї рослини.

«Зелені» стіни приховують недоліки й прикрашають місто, зокрема приховують графіті; очищують повітря, поглинають шум і мають охолоджувальний ефект улітку

У 2022 році висадили 800 саджанців винограду Вічі в різних районах Києва.

Опубліковано: 15 червня 2023
Голосієвський район
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