У Києві зросла вартість оренди однокімнатних квартир

У Києві вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 11%. Про це свідчать дані сервісу пошуку житла bird.

“Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних – на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем”.

Станом на червень середня вартість оренди квартир у Києві така:

1-кімнатні – 10 000 грн

2-кімнатні – 14 000 грн

3-кімнатні – 24 900 грн

Експерти bird зазначають, ріст прогнозований, вартість оренди почала рости та відновлюватися до довоєнного рівня.

Нагадаємо, в травні 2021 року вартість оренди в Києві складала:

1-кімнатні – 11 000 грн

2-кімнатні – 18 800 грн

3-кімнатні – 36 300 грн

Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася.

Вартість оренди квартир у Львові:

1-кімнатні – 15 000 грн

2-кімнатні – 16 800 грн

3-кімнатні – 20 000 грн