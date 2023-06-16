У Києві зросла вартість оренди однокімнатних квартир

941
Марія Іващук
share share

У Києві вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 11%. Про це свідчать дані сервісу пошуку житла bird.

“Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних – на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем”.

Станом на червень середня вартість оренди квартир у Києві така:

  • 1-кімнатні – 10 000 грн
  • 2-кімнатні – 14 000 грн
  • 3-кімнатні – 24 900 грн

Експерти bird зазначають, ріст прогнозований, вартість оренди почала рости та відновлюватися до довоєнного рівня.

Нагадаємо, в травні 2021 року вартість оренди в Києві складала:

  • 1-кімнатні – 11 000 грн
  • 2-кімнатні – 18 800 грн
  • 3-кімнатні – 36 300 грн

Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася.

Вартість оренди квартир у Львові:

  • 1-кімнатні – 15 000 грн
  • 2-кімнатні – 16 800 грн
  • 3-кімнатні – 20 000 грн

Фото: Eugene

Опубліковано: 16 червня 2023
оренда Київ оренда житла Київ
share share
Повітряні сили сповіщатимуть про загрози ракетних атак рф в офіційному Telegram-каналі Повітряні сили сповіщатимуть про загрози ракетних атак рф в офіційному Telegram-каналі Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають грошову допомогу Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають грошову допомогу Вина з полиці, кава та випічка: у центрі Києва запрацював винний бар і магазин «Льо» Вина з полиці, кава та випічка: у центрі Києва запрацював винний бар і магазин «Льо» На Теремках відкрили заклад із шаурмою по-грузинськи «Tbilisuri Шаурма» На Теремках відкрили заклад із шаурмою по-грузинськи «Tbilisuri Шаурма» Аффогато: літній десерт з кавою за 3 хвилини Аффогато: літній десерт з кавою за 3 хвилини Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Doja Cat Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Doja Cat Біля “Житомирської” демонтують МАФи, які раніше називали законними: фото Біля “Житомирської” демонтують МАФи, які раніше називали законними: фото Відьми, привиди і завивання у готичному замку: Містичний маршрут для прогулянки Києвом Відьми, привиди і завивання у готичному замку: Містичний маршрут для прогулянки Києвом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.