У Києві зросла вартість оренди однокімнатних квартир

У Києві вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 11%. Про це свідчать дані сервісу пошуку житла bird.
“Медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних – на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем”.
Станом на червень середня вартість оренди квартир у Києві така:
Експерти bird зазначають, ріст прогнозований, вартість оренди почала рости та відновлюватися до довоєнного рівня.
Нагадаємо, в травні 2021 року вартість оренди в Києві складала:
Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася.
Вартість оренди квартир у Львові:
Фото: Eugene