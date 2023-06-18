У Києві очистили річки Либідь та Почайну

789
Валерія Гуржий
share share

У Києві комунальники, активісти та небайдужі містяни очистили забруднені ділянки річок Почайна та Либідь.

Про це повідомили у Деснянській РДА.

Після очищення у цих річках можна побачити риб та диких качок з виводками. У адміністрації запевнили, що планують почергово очищати водойми Києва від забруднень.

Зазначається, що річки роками зазнавали забруднення. Їх періодично чистили, але каналізаційні води, будівельні, побутові та промислові відходи, пластик, шини, нафтопродукти все рівно потрапляли у річки та забруднювали Дніпро. Через це сталося зниження якості питної води, а також знищення флори й фауни.

Раніше ми писали, що у Деснянському районі Києва розчистили від бруду і плавучого сміття озеро Кругле.

Фото: Деснянська РДА

Опубліковано: 18 червня 2023
share share
Виготовлятимуть цінну олію: в Україні відкриють перший завод з переробки лаванди Виготовлятимуть цінну олію: в Україні відкриють перший завод з переробки лаванди На Виноградарі відкрилася кав'ярня-бар "Мусанг" На Виноградарі відкрилася кав'ярня-бар "Мусанг" До "Будинку з комахами" повернулися будівельники та продовжують розбирати пам'ятку До "Будинку з комахами" повернулися будівельники та продовжують розбирати пам'ятку Євген Клопотенко анонсував гастрономічний поп-ап на Житньому ринку Євген Клопотенко анонсував гастрономічний поп-ап на Житньому ринку У Чернігові архітектори з Чилі планують відновити кінотеатр "Перемога" У Чернігові архітектори з Чилі планують відновити кінотеатр "Перемога" Марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі Марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі На київських військових кладовищах встановлюватимуть меморіали та пам'ятники єдиного зразка На київських військових кладовищах встановлюватимуть меморіали та пам'ятники єдиного зразка Onuka презентувала пісню "Peremoha", присвячену українським військовим та волонтерам Onuka презентувала пісню "Peremoha", присвячену українським військовим та волонтерам
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.