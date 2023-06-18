У Києві очистили річки Либідь та Почайну

У Києві комунальники, активісти та небайдужі містяни очистили забруднені ділянки річок Почайна та Либідь.

Про це повідомили у Деснянській РДА.

Після очищення у цих річках можна побачити риб та диких качок з виводками. У адміністрації запевнили, що планують почергово очищати водойми Києва від забруднень.

Зазначається, що річки роками зазнавали забруднення. Їх періодично чистили, але каналізаційні води, будівельні, побутові та промислові відходи, пластик, шини, нафтопродукти все рівно потрапляли у річки та забруднювали Дніпро. Через це сталося зниження якості питної води, а також знищення флори й фауни.

Раніше ми писали, що у Деснянському районі Києва розчистили від бруду і плавучого сміття озеро Кругле.

Фото: Деснянська РДА