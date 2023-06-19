На облаштування столичних укриттів провели закупівель на 687 млн гривень

За 2022–2023 роки для ремонту й облаштування столичних укриттів на платформі Prozorro оприлюднили закупівель на 687 млн гривень.

Про це повідомили в проєкті Dozorro.

За ці кошти в Києві мають відремонтувати та облаштувати щонайменше 1 515 укриттів.

Аналітики зазначають, що в електронній системі можна побачити не всі закупівлі, адже обов’язок звітувати в електронній системі про прямі договори одразу повернули тільки восени 2022 року.

Найбільше закупівель на ремонт та облаштування укриттів провели в Дніпровському районі столиці — 125 млн гривень. На другому місці опинився Шевченківський район — 116 млн гривень. Трійку лідерів закриває Святошинський — 90 млн гривень. Найменше ж придбали в Подільському районі — на 20 млн гривень.

Майже в усіх районах столиці за сумами закупівель для укриттів лідирує сфера освіти. Відповідні управління та школи підписали контрактів на майже 380 млн гривень. Це понад половина загальної суми в місті.

Найбільше в Києві замовили капітальних та поточних ремонтів — 488 млн гривень (71 %). Ще на 30 млн гривень закупили генераторів, майже на 17 млн гривень придбали різних меблів для облаштування сховищ, 12 млн гривень спрямували на придбання господарчого та кухонного обладнання.

Фото: Kyiv Media