У Львівській області демонтували 10 радянських пам’ятників

У Львівській області за три дні демонтували 10 радянських пам’ятників.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Зокрема у Золочівському районі області 20-21 червня демонтували чотири памʼятники солдатам радянської окупаційної армії.

Також прибрали пам'ятники у Поморянській, Давидівській та Сокальській громадах Львівщини.

Загалом від початку року в області демонтували 80 обʼєктів монументальної пропаганди ворога, зазначив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.

Фото: Львівська ОВА