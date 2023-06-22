У Львівській області демонтували 10 радянських пам’ятників

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Ірина Маймур
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У Львівській області за три дні демонтували 10 радянських пам’ятників.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Зокрема у Золочівському районі області 20-21 червня демонтували чотири памʼятники солдатам радянської окупаційної армії.

Також прибрали пам'ятники у Поморянській, Давидівській та Сокальській громадах Львівщини.

Загалом від початку року в області демонтували 80 обʼєктів монументальної пропаганди ворога, зазначив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.

Фото: Львівська ОВА

Опубліковано: 22 червня 2023
Львів
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