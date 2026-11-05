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У Києві розпочали відбудову знесеної садиби Зеленських

Артем Черничко 05 листопада 2026
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У Києві розпочали відбудову знесеної садиби Зеленських

У столиці стартували роботи з відновлення історичної садиби Зеленських на вулиці Олександра Кониського, 22. Про це повідомили в громадській організації «Спадщина».

«Схоже, що історична споруда на вулиці Кониського, яка стільки перетерпіла, нарешті буде відновлена. Отже, одну з вимог протесту громади під КМДА буде виконано», — зазначають активісти.

Нагадаємо, двоповерхову садибу кінця XIX століття знесли 19 липня 2024 року. Подія викликала хвилю обурення та масові протести містян під будівлею Київської міської державної адміністрації. Тоді міський голова Віталій Кличко назвав дії забудовника цинічною провокацією та пообіцяв примусити його відновити пам'ятку, однак фактичний старт робіт затягнувся на два з половиною роки.

У ГО «Спадщина» привітали початок відбудови, але наголосили на важливості контролю за якістю реставрації. Активісти висловили сподівання, що до процесу залучать фахівців, які зможуть відтворити первинний вигляд будівлі із використанням автентичних матеріалів.

Садиба Зеленських — дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

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Фото на обкладинці: КМДА
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