Померла Беверлі Віппл — сексологиня, яка відкрила світові «точку G»

У США у віці 85 років померла Беверлі Віппл — американська науковиця, медсестра та сексологиня. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чоловіка дослідниці Джима Віппла. За його словами, науковиця померла від ускладнень захворювання, симптоми якого були подібні до хвороби Альцгеймера.

Беверлі Віппл. Фото: Rutgers School of Nursing

Світове визнання Віппл здобула у 1982 році як співавторка книжки «Точка G: та інші недавні відкриття про сексуальність людини». Праця стала бестселером The New York Times, розійшлася накладом понад мільйон примірників і була перекладена 19 мовами. Саме ця книжка популяризувала у масовій культурі термін «точка G» — чутливу ерогенну зону на передній стінці піхви.

Свої дослідження Віппл розпочала у 1970-х роках. Спираючись на праці німецького лікаря Ернста Ґрефенберга 1950 року, вона разом із колегою Джоном Перрі обстежила 400 жінок і підтвердила існування цієї ділянки. Вони назвали її на честь Ґрефенберга (Gräfenberg spot), що пізніше скоротили до «точки G».

Зображення: Macmillan Publishers

Окрім просвітницької діяльності, Віппл зробила вагомий внесок у нейрофізіологію. Здобувши докторський ступінь із психобіології в Рутгерському університеті, вона дослідила, що жінки з важкими травмами спинного мозку також здатні відчувати оргазм. Дослідниця довела, що нервові імпульси від геніталій можуть прямувати до головного мозку в обхід спинного — через блукаючий нерв (vagus nerve).

«Її прагнення досліджувати секс і зробити його легітимним об'єктом для науки узаконило відчуття задоволення як здоровий чинник для добробуту та наукових пошуків», — зазначила Нен Вайс, нейробіологиня та сексотерапевтка з Рутгерського університету, яка навчалася у Віппл.

У пізніші роки дослідниця закликала жінок не перетворювати «точку G» на обов'язкову ціль. «Коли ви шукаєте щось як кінцеву мету, ви втрачаєте безліч задоволення на шляху до неї», — зазначила Віппл у 2018 році в документальному серіалі Explained від Netflix, присвяченому жіночому оргазму.