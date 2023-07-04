На Подолі активісти реставрували вивіску найстарішої квіткарні Києва

На Подолі активісти благодійного фонду зі збереження архітектурної спадщини «Має значення» відреставровали історичну вивіску 1956 року «Квіти», що розташована на вулиці Костянтинівська, 24.

На її реставрацію активістам вдалося зібрати 73 257 гривень, а сам процес зайняв 3 тижні.

Як розповідають активісти, вивіску спершу очистили - це було лише друге очищення за її довгі роки життя. Перша припала на наступний день, після вибуху на ЧАЕС. Також реставратори акуратно видалили послід птахів, які були головними руйнівниками вивіски.





Після цього очистили її від слідів фарби, яка з'явилася на історичній вивісці через ремонтні роботи, а ще усунули поломки та підсвітили.

Реставрацією займався БФ "Має значення", який був заснований у Маріуполі та займався реставрацією у місті і після визволення, планує повернутися назад до рідного міста.

Раніше ми писали, що активісти відновли історичні двері у Києві на вулиці Саксаганського,112а.

Фото: "Має значення"