Як долучитися до збереження київських пам’яток: інструкція від КМДА

Департамент охорони культурної спадщини не має змогу перевірити всі пам’ятки міста, тому звернувся по допомогу містян. У відомстві розробили інструкцію, як кожен киянин може долучитися до збереження пам’яток.
Про це Департамент охорони культурної спадщини повідомив виданню «Твоє місто».
Розгляд питання щодо занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини відбувається за власним або зверненням фізичних, юридичних осіб або інших громадських формувань на підставі фотофіксації об’єкта:
У занесенні об’єкта культурної спадщини до Переліку можуть відмовити в разі неподання вище зазначених документів, або відсутності в історичній довідці обґрунтувань автентичності об’єкта, його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду.
Фото: Анна Єгорова