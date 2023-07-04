Як долучитися до збереження київських пам’яток: інструкція від КМДА

59
Ірина Маймур
share share

Департамент охорони культурної спадщини не має змогу перевірити всі пам’ятки міста, тому звернувся по допомогу містян. У відомстві розробили інструкцію, як кожен киянин може долучитися до збереження пам’яток.

Про це Департамент охорони культурної спадщини повідомив виданню «Твоє місто».

Розгляд питання щодо занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини відбувається за власним або зверненням фізичних, юридичних осіб або інших громадських формувань на підставі фотофіксації об’єкта:

  • фото загального вигляду, фото об’єкта в контексті (довкіллі), фото найбільш цінних (характерних) елементів об’єкта, фото рухомих об’єктів (деталей), фото загроз (дії негативних чинників);
  • історичної довідки, де є інформація про автентичність об’єкта, його цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду, інформацію історико-архівних досліджень, архітектурних, мистецтвознавчих, бібліографічних та містобудівних вишукувань.

У занесенні об’єкта культурної спадщини до Переліку можуть відмовити в разі неподання вище зазначених документів, або відсутності в історичній довідці обґрунтувань автентичності об’єкта, його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду.

Фото: Анна Єгорова

Опубліковано: 04 липня 2023
share share
11 українських ВНЗ увійшли до світового рейтингу університетів 11 українських ВНЗ увійшли до світового рейтингу університетів Писанки, кобзарство і вишивка білим по білому: Україна внесла до списку спадщини ЮНЕСКО три елементи Писанки, кобзарство і вишивка білим по білому: Україна внесла до списку спадщини ЮНЕСКО три елементи Хачапурі, харчо та чача: біля "Палацу спорту" відкрився ресторан грузинської кухні Хачапурі, харчо та чача: біля "Палацу спорту" відкрився ресторан грузинської кухні На Подолі активісти реставрували вивіску найстарішої квіткарні Києва На Подолі активісти реставрували вивіску найстарішої квіткарні Києва У Бучі за кошти німецьких меценатів відбудували школу мистецтв: фото У Бучі за кошти німецьких меценатів відбудували школу мистецтв: фото Пам‘ятники свині, деруну, квасолі – фотопроєкт про гастрономічні монументи в містах України Пам‘ятники свині, деруну, квасолі – фотопроєкт про гастрономічні монументи в містах України Чеський перевізник хоче відновити пряме залізничне сполучення між Києвом і Берліном Чеський перевізник хоче відновити пряме залізничне сполучення між Києвом і Берліном На Трухановому острові та Дніпровській набережній з’явились гігантські гойдалки На Трухановому острові та Дніпровській набережній з’явились гігантські гойдалки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.