У Львові для поліпшення безпеки руху демонтують огородження на 10 ділянках вулиць

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Ірина Маймур
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Аби покращити безпеку руху, у Львові демонтують пішохідне огородження ще на 10 ділянках вулиць.

Про це повідомив голова Управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.

Зазначається, що міська комісія з безпеки дорожнього руху розглядала демонтаж на 15 ділянках. На 10 ділянках рішення погодили, ще на одній — частково.

Кожне таке рішення супроводжують дискусії серед посадовців, відзначає Олеськів. Здебільшого ідеться про ділянки, де паркани встановили вздовж майданчиків для паркування.

Олеськіва засмучує те, що частина членів комісії досі вважає, що турнікетне огородження є засобом, що сприяє безпеці дорожнього руху.

На його думку, із тротуарів варто прибирати пішохідне огородження, особливо в центральній частині міста. Адже паркани не лишень візуально спотворюють вулиці, а й погіршують безпеку руху, бо створюють хибне відчуття безпечної дорожньої обстановки для водіїв і провокують їх до перевищення швидкості.

Фото: Орест Олеськів

Опубліковано: 04 липня 2023
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