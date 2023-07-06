Чому Київ підтоплює під час дощу – пояснює керівник “Київавтодору”

Під час опадів у Києві відбуваються підтоплення на вулицях міста й у підземних переходах. В інтерв’ю “Вечірньому Києву” очільник “Київавтодору” Олександр Федоренко розповів, чому так відбувається.

З його слів, однією з причин є збільшення щільності забудови в останні кілька десятків років.

“Через це дощова вода тече з дахів та тротуарів на дорогу, попадає в закриту систему зливової каналізації, яка збудована 30 — 50 років й розрахована не на такі обсяги водозбору. Тому на деяких ділянках утворюються підтоплення, коли йде залпова злива”, – пояснює він.

Дощова каналізація не може пропустити весь об’єм води під час злив, вона виходить в малі річки Києва, які також не справляються з перепуском води, каже Федоренко, тому утворюється водяний підпор, виникає ефект гідроудару.

Щоб не було підтоплень має проводитися комплексна робота, своєчасно очищуватися від наносів сміття річища малих річок, вважає очільник “Київавтодору”. Також на деяких ділянках потрібно збільшити діаметр зливової каналізації.

“Ми про це знаємо, розробили декілька проєктів та готові були їх реалізувати, проте через воєнний стан призупинили. Зараз знову будемо форсувати цю роботу”, – додає він.

Фото: Катерина Новосвітня/Вечірній Київ