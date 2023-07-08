У Києві через потужну зливу затопило авто, підземні переходи і ТРЦ: фото

6327
Марія Іващук
share share

У Києві через потужну зливу 7 липня виникли підтоплення у Голосіївському і Печерському районах Києва.

Як повідомляють в КМДА, основна причина підтоплень, які виникли в Голосіївському та Печерському районах — залповий характер зливи. Там зазначили, що в казаних районах решітки зливостоків нещодавно розчистили.

Серед місць підтоплень – бульвар Міхновського (колишній бульвар Дружби Народів), ТРЦ Ocean Plaza, ВДНГ, підземний перехід на “Деміївській” тощо.

Окрім того, цього вечора переповнена річка Либідь вийшла з берегів – вода полилась зі зливостоків у зворотному напрямку, підтоплюючи вулиці.

Дорожники залучили мотопомпи та інше насосне обладнання.

Фото: Олександр Соколенко, Наталка Діденко

Опубліковано: 08 липня 2023
share share
У Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву У Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву У Києві запустили єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій У Києві запустили єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій Українська фотографка потрапила у шортлист Prix Pictet 2023 зі "Щоденником війни" Українська фотографка потрапила у шортлист Prix Pictet 2023 зі "Щоденником війни" "Файне Місто" і Brave! Factory: 8 фестивалів в Україні, які не варто пропускати цього літа "Файне Місто" і Brave! Factory: 8 фестивалів в Україні, які не варто пропускати цього літа Алекс Купер відкрив заклад “Зоря” на Лук’янівці Алекс Купер відкрив заклад “Зоря” на Лук’янівці Майже після дворічної паузи: у серпні проведуть фестиваль Brave! Factory Майже після дворічної паузи: у серпні проведуть фестиваль Brave! Factory У підземелі та з готичним дизайном: На Шота Руставелі відкрився новий бар Hram У підземелі та з готичним дизайном: На Шота Руставелі відкрився новий бар Hram Дивіться, який проєкт кубічного укриття з проєктором презентували українські архітектори Дивіться, який проєкт кубічного укриття з проєктором презентували українські архітектори
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.