У Києві через потужну зливу затопило авто, підземні переходи і ТРЦ: фото

У Києві через потужну зливу 7 липня виникли підтоплення у Голосіївському і Печерському районах Києва.

Як повідомляють в КМДА, основна причина підтоплень, які виникли в Голосіївському та Печерському районах — залповий характер зливи. Там зазначили, що в казаних районах решітки зливостоків нещодавно розчистили.

Серед місць підтоплень – бульвар Міхновського (колишній бульвар Дружби Народів), ТРЦ Ocean Plaza, ВДНГ, підземний перехід на “Деміївській” тощо.

Окрім того, цього вечора переповнена річка Либідь вийшла з берегів – вода полилась зі зливостоків у зворотному напрямку, підтоплюючи вулиці.

Дорожники залучили мотопомпи та інше насосне обладнання.

Фото: Олександр Соколенко, Наталка Діденко