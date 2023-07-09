За рік ціни на квартири у київських новобудовах зросли на 34%

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Валерія Гуржий
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Станом на червень цього року у київських новобудовах ціни на квартири зросли на 34%, на вториному ринку - на 17% у порівнянні з червнем минулого року.

Про це йдеться в аналітиці DIM.RIA.

Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець червня 2023 року, в Україні 73,3% відкритих відділів продажів новобудов. Кількість тримається майже на одному рівні від початку весни.

Ціни

Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат). Мінімальна ціна за м² у столиці – 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна – у Печерському – 224 071 грн. Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.

Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві – на 34%, у Київській області – на 23%, а на Львівщині – 36%.

Вторинне житло

Пропозиція

У столиці наразі на 22% менше пропозицій ніж у травні. А якщо розглядати червень 2023 року та 2022 року, то навпаки – в більшості областей кількість пропозицій зросла. У Києві – на 174% більше, на Львівщині – на 73%, а на Харківщині – на 308%.

Ціни

Станом на кінець червня, найвища середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксована, як і зазвичай, у Києві – 86 865 доларів США.

Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. У Києві – на 17%, на Київщині – на 2%, а на Львівщині та Закарпатті – на 28%.

Фото: Unsplash\Valentyn Chernetskyi

Опубліковано: 09 липня 2023
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