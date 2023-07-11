Львів’яни створили чат-бот для оплати штрафів за неправильне паркування і порушення ПДР

Львів’янин Павло Єсип разом із братом розробили сервіс FinePay. З його допомогою можна оплачувати штрафи за паркування і порушення ПДР.

Про це повідомляє «Суспільне Львів».

Поки що сервіс функціонує як чат-бот у Telegram.

Коли FinePay збере тисячу чеків за тиждень (сплачених адміністративних правопорушень), тоді розробники створять повноцінний застосунок.

Наразі в чат-боті можна сплатити штраф і дізнатися відповіді на найчастіші запитання. Для оплати необхідно зазначити постанову і потрібну суму.

Павло Єсип планує запустити сервіс не тільки у Львові, а й у інших українських містах. Насамперед, ідеться про Львівську область, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Долину, Ужгород та Мукачево.

За словами начальника Львівського управління безпеки Максима Смілевського, щоденно у міський бюджет надходить 220-260 тисяч гривень за сплати штрафів через порушення правил паркування. Впродовж травня зібрали понад 10 млн грн.

Фото: «Суспільне Львів»