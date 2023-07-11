Майже 70 000 зелених насаджень оцифрували в Києві для онлайн-мапи дерев

У Києві продовжують наповнювати онлайн-мапу дерев, що перебувають на балансі міста. Наразі оцифрували майже 70 000 зелених насаджень.

Про це повідомили в «Київзеленбуді».

Онлайн-мапа міститиме фотографію кожного «оцифрованого» дерева та інформацію про його місцезнаходження, вид, діаметр стовбуру, висоту та стан.

Мапу викладуть у відкритий для містян доступ після завершення в Україні воєнного стану. Причина — у тому, що під час «оцифрування» використовують високоточні карти.

Нагадаємо, що мапу оцифрованих дерев почали створювати влітку 2021 року, однак зупинили роботу через початок повномасштабного вторгнення росії.