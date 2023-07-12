В історичному ареалі Львова зведуть будівлю з квартирами та офісами: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Львові на вулиці Р. Дашкевича, 2 зведуть будівлю змішаного використання. Там на верхніх поверхах розташують житлові квартири, а на нижніх — об’єкти ділового, культурного, обслуговуючого й комерційного призначення.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету ЛМР, пише «Твоє Місто».

Будівлю проєктуватиме і зводитиме ТОВ «Річ Девелопмент Груп». Вона буде розташована на земельній ділянці площею 0,0798 га. Це зона Г-2 — зона центру ділової, громадської діяльності місцевого значення.

«Наразі забудова формується по червоних лініях, цим самим вивільнить багато простору, що стане громадським простором міста, — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Чотири поверхи будівлі будуть над землею, а п’ятий та шостий — під землею.

Забудова передбачає 42 квартири та 48 паркомісць, більшість із яких підземні.

Гранично допустима висотність будівлі становить 22,40 м, а максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки — 87 %. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови — 495 люд./га.

Зазначимо, що проєктований будинок на вул. Р. Дашкевича, 2 розташований у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови в межах історичного ареалу міста.

Візуалізації: ЛМР

Опубліковано: 12 липня 2023
Львів
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